Reuters: Дмитриев прибыл в США и встретился с членами администрации Трампа

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в Reuters, ссылаясь на источники.
— Дмитриев находится в США и встречается с членами администрации президента Дональда Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества, — добавили в агентстве.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего визита в Венгрию рассказал, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются.
В тот же день пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, официальный представитель Кремля считает, главе Украины Владимиру Зеленскому нужно принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса, которое, по его словам, следовало принять раньше.
Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, добавил, что предложения, которые США высказывают по вопросу урегулирования конфликта на Украине, интересны и полезны.