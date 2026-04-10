Си Цзиньпин встретился с главой тайваньской оппозиции в Пекине

Тайвань объявил о независимости в 1949 году. Китай считает его своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку островных властей, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение суверенитета. Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», которую КНР продвигает еще с 1980-х.