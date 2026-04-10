Си Цзиньпин встретился с главой тайваньской оппозиции в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с лидером тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Перед прибытием в Пекин делегация Тайваня посетила провинцию Цзянсу и Шанхай. Чжэн получила приглашение от Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая (КПК) в конце марта. Она стала первым за десятилетие председателем Гоминьдана, посетившим материковую часть КНР (аналогичную поездку совершила в 2016 году тогдашняя глава партии Хун Сючжу).
Чжэн Ливэнь избрали председателем Гоминьдана менее года назад, в октябре 2025-го. Си Цзиньпин, поздравляя ее с победой на выборах, выразил надежду на сотрудничество КПК и Гоминьдана по вопросу «ускорения совместного развития и содействия национальному воссоединению».
Чжэн ранее заявила, что «с радостью» приняла приглашение посетить материковый Китай, и отметила, что надеется совершить «успешный первый шаг к миру и стабильности в Тайваньском проливе».
Власти Тайваня негативно отреагировали на этот визит. Заместитель главы комитета по делам материка Исполнительного юаня (правительства острова) Лян Вэньцзе говорил, что цель приглашения — помешать военным закупкам Тайваня у США и препятствовать сотрудничеству с другими странами.
До этого в парламенте Тайваня, который контролирует оппозиция, в том числе Гоминьдан, заблокировали предложение президента Лай Циндэ выделить на следующие восемь лет дополнительные $39 млрд на закупку вооружения у США.
ЦРУ в 2022 году сообщало, что Си Цзиньпин поручил армии начать подготовку к установлению военного контроля над Тайванем к 2027-му. Однако, по мнению американской разведки, тогда власти Китая не приняли окончательного решения.
Тайвань объявил о независимости в 1949 году. Китай считает его своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку островных властей, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение суверенитета. Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», которую КНР продвигает еще с 1980-х.
У США нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому они могут поставлять оружие для защиты региона. Это вызывает напряженность в отношениях с Пекином.
