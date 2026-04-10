Российские военные сбили 151 беспилотник ВСУ за ночь. Военная операция, день 1507-й

8:05 В ночь на 10 апреля армия России средствами ПВО сбила 151 украинский беспилотник самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Из них 57 дронов уничтожены над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской, девять — над Каспийским морем и по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.