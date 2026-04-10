UKMTO оценило уровень угрозы судоходству в Ормузе как по-прежнему критический

Уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах, остается критическим, следует из данных Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Как заявили в управлении, за сутки через пролив прошло всего лишь четыре коммерческих грузовых судна и два танкера.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Делегации двух стран, как планируется, встретятся в Пакистане.
