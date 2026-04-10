Польша заявила о перехвате второго за сутки самолета-разведчика России

Польские военные во второй раз за сутки перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х.
По его данным, пара истребителей F-16, находившихся на дежурстве, перехватила самолет вечером 9 апреля, который выполнял полет в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.
При этом, как отмечается в сообщении, воздушное пространство Польши он не нарушал.
О первом перехваченном Ил-20 польские военные заявили утром 9 апреля. Оперативное командование пояснило, что процедура перехвата нацелена на принятие корректирующих мер при выявлении потенциальной угрозы. В таком случае курс воздушного суда изменяют или направляют его на посадку.
Ил-20 — это военный самолет комплексной разведки, созданный в 1968 году в ОКБ имени Ильюшина на базе пассажирского Ил-18. Самолет оснащен антенной радиолокационной станции (РЛС) бокового обзора, станцией детальной радиотехнической разведки и аппаратурой радиоперехвата.
Польша неоднократно заявляла о перехвате российских военных самолетов. Вместе с тем Варшава периодически поднимает в небо авиацию из-за «активности России на Украине» и угрозы налета беспилотников.
Минобороны России, в свою очередь, неоднократно указывало, что военные самолеты проводят полеты с соблюдением требований международного права.
