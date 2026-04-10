МИД заявил о намерении продолжать поддержку Кубы

«На Кубе люди, занимающие руководящие посты, не избираются правительством США, и у них нет мандата от правительства США. У нас свободное суверенное государство. У нас есть право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся планам Соединенных Штатов», — сказал Диас-Канель.
Москва, в свою очередь, продолжит поддержку Кубы и не ограничивается поставкой одной партии нефти, тема энергетической безопасности острова остается в числе приоритетов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров в Гаване, передает «РИА Новости».
По его словам, говорить о дальнейших шагах пока преждевременно, однако Москва не намерена ограничиваться уже доставленной партией нефти танкером «Анатолий Колодкин».
Рябков также отметил, что противозаконный характер блокады США в отношении Кубы очевиден для «для очень многих» стран международного сообщества.
В конце марта Минтранс сообщил, что российский танкер доставил на Кубу 100 тыс. т сырой нефти, став первым таким судном за последние три месяца. Вице-премьер и министр внешней торговли Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что прибытие российского танкера отражает особый характер сотрудничества между Москвой и Гаваной.
В начале апреля глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил о подготовке Россией к отправке на Кубу второго танкера с нефтью.
На фоне обострения ситуации, включая введение США чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны и возможных пошлин на товары стран, поставляющих нефть на Кубу, Россия подтвердила готовность оказывать острову политическую и материальную поддержку. Президент США Дональд Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу, но заявлял, что они не окажут на ситуацию сильного влияния, потому как «Кубе конец».
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.