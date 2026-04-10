Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД заявил о намерении продолжать поддержку Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель не намерен уходить в отставку под давлением США.

Источник: РБК

Президент Кубы Мигель Диас-Канель не намерен уходить в отставку под давлением США. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«На Кубе люди, занимающие руководящие посты, не избираются правительством США, и у них нет мандата от правительства США. У нас свободное суверенное государство. У нас есть право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся планам Соединенных Штатов», — сказал Диас-Канель.

Москва, в свою очередь, продолжит поддержку Кубы и не ограничивается поставкой одной партии нефти, тема энергетической безопасности острова остается в числе приоритетов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров в Гаване, передает «РИА Новости».

По его словам, говорить о дальнейших шагах пока преждевременно, однако Москва не намерена ограничиваться уже доставленной партией нефти танкером «Анатолий Колодкин».

Рябков также отметил, что противозаконный характер блокады США в отношении Кубы очевиден для «для очень многих» стран международного сообщества.

В конце марта Минтранс сообщил, что российский танкер доставил на Кубу 100 тыс. т сырой нефти, став первым таким судном за последние три месяца. Вице-премьер и министр внешней торговли Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что прибытие российского танкера отражает особый характер сотрудничества между Москвой и Гаваной.

В начале апреля глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил о подготовке Россией к отправке на Кубу второго танкера с нефтью.

На фоне обострения ситуации, включая введение США чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны и возможных пошлин на товары стран, поставляющих нефть на Кубу, Россия подтвердила готовность оказывать острову политическую и материальную поддержку. Президент США Дональд Трамп не возражал против поставок нефти на Кубу, но заявлял, что они не окажут на ситуацию сильного влияния, потому как «Кубе конец».

Оставайтесь на связи с РБК в Mах.

