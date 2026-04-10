Умер раненный при ударах по Тегерану советник верховного лидера Ирана

Бывший министр иностранных дел Ирана и советник верховного лидера страны Камаль Харази скончался от ранений, полученных в результате атаки США и Израиля по Тегерану.

Источник: РБК

Бывший министр иностранных дел Ирана и советник верховного лидера страны Камаль Харази скончался от ранений, полученных в результате атаки США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на близких Харази.

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил соболезнования в связи со смертью Харази, передает агентство IRNA.

«Нападки на эту видную фигуру являются очевидным свидетельством отчаяния недоброжелателей, не способных разумно объяснить стратегии режима на международной арене», — заявил он.

2 апреля был атакован дом Харази в Тегеране. В результате советник верховного лидера Ирана получил ранения и был госпитализирован, его жена погибла. За день до этого телеканал Al Hadath сообщил об убийстве главы судебной власти Ирана Голама Хоссейна Мохсени-Эджеи.

В результате ударов, нанесенных в рамках военной операции США и Израиля против Ирана, были убиты ряд высокопоставленных иранских руководителей, включая верховного лидера Али Хаменеи и секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о гибели всего военного руководства Ирана, а Госдепартамент объявил о программе вознаграждений до $10 млн за информацию о ключевых представителях КСИР.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше