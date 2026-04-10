Умер раненный при ударах по Тегерану советник верховного лидера Ирана

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил соболезнования в связи со смертью Харази, передает агентство IRNA.
«Нападки на эту видную фигуру являются очевидным свидетельством отчаяния недоброжелателей, не способных разумно объяснить стратегии режима на международной арене», — заявил он.
2 апреля был атакован дом Харази в Тегеране. В результате советник верховного лидера Ирана получил ранения и был госпитализирован, его жена погибла. За день до этого телеканал Al Hadath сообщил об убийстве главы судебной власти Ирана Голама Хоссейна Мохсени-Эджеи.
В результате ударов, нанесенных в рамках военной операции США и Израиля против Ирана, были убиты ряд высокопоставленных иранских руководителей, включая верховного лидера Али Хаменеи и секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о гибели всего военного руководства Ирана, а Госдепартамент объявил о программе вознаграждений до $10 млн за информацию о ключевых представителях КСИР.
