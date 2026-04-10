В США с декабря решили ввести автоматическую регистрацию годных к призыву

В США будут автоматически регистрировать годных к призыву мужчин в течение 30 дней с 18-летия на основе данных федеральных ведомств. Сейчас американцы должны регистрироваться сами. Ожидается, что правило вступит в силу в декабре.

Источник: РБК

В США в этом году планируется изменение процедуры регистрации годных для призыва мужчин в базе, которую ведет система выборочной службы (Selective Service System, SSS). Как ожидается, с декабря регистрация станет автоматической, их данные будут заноситься в течение 30 дней с момента достижения 18-летия, сообщает The Hill.

Автоматическую регистрацию годных к призыву американцев предусматривал законопроект об оборонной политике, который был подписан в декабре 2025 года. В конце марта SSS представила предлагаемую меру в управление информации и регулирования и теперь ожидает одобрения.

Изменение направлено на экономию средств и «перенесение ответственности за регистрацию с отдельных лиц на SSS путем интеграции с федеральными источниками данных», приводит Hill цитату из документа. Издание поясняет, что на данный момент большинство американских мужчин 18−25 лет уже обязаны регистрироваться в SSS, но сейчас делают это самостоятельно, заполняя форму.

Отказ от регистрации считается преступлением и наказывается штрафом до $250 тыс. или лишением свободы на срок до пяти лет, а также может повлечь проблемы с трудоустройством и получением финансовой помощи. Кроме того, иммигранты без регистрации могут лишиться гражданства США, говорится в статье.

Business Insider (BI) поясняет, что после перехода США на добровольную службу в 1973 года система выборочной службы была переведена в «глубокий режим ожидания», но регистрация годных к призыву в 1980-м возобновилась для обеспечения быстрой мобилизации в случае чрезвычайной ситуации в стране.

BI отмечает, что на фоне операции в Иране нововведения в регистрации годных к призыву вызывают в США опасения; но подчеркивает, что изменения затрагивают процедуры ведения документации и не определяют, будут ли американцы призваны в армию. Для возвращения к воинской повинности требуется одобрение конгресса.

В Белом доме заявляли, что вопрос призыва и размещения наземных войск в Иране «не является частью текущего плана, но президент мудро рассматривает свои варианты».

