Politico раскрыло, что встреча Трампа с Рютте «пошла наперекосяк»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте 8 апреля за закрытыми дверями выразил недовольство членами альянса из-за отказа от участия в операции в Иране и дал понять, что рассматривает возможность ответных мер, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и человека, знакомого с вопросом.
Один из европейских чиновников заявил, что встреча «пошла наперекосяк». «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — сказал он, добавив, что Трамп, «очевидно, угрожал сделать практически все что угодно».
При этом второй европейский чиновник счел визит Рютте своевременным, поскольку встреча дала возможность президенту США «выпустить пар». По мнению собеседника Politico, посты Трампа в Truth Social после этого не содержали каких-либо конкретных угроз о действиях, направленных на наказание НАТО или отдельных союзников, что можно считать «серьезным шагом вперед» по сравнению с предыдущими заявлениями американского лидера. «Сейчас все еще неспокойное время, но альянсу повезло, что он (Рютте. — РБК) оказался там именно в этот момент», — отметил европейский чиновник.
Источники Politico рассказали, что на встрече Трамп дал понять, что хочет от союзников по НАТО конкретных действий, направленных на скорейшее открытие Ормузского пролива, движение по которому ограничил Иран после начала американо-израильской военной операции. Ранее об этом писал Bloomberg, уточняя, что Вашингтон потребовал от европейских союзников по НАТО в течение нескольких дней предоставить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Представитель Белого дома заявил Politico, что Трамп не выдвигал никаких требований к альянсу на встрече с Рютте.
Как рассказали изданию два высокопоставленных дипломата НАТО, члены блока к вечеру 9 апреля не были проинформированы о встрече и не приступали к обсуждению вопроса о размещении военной техники для открытия Ормузского пролива.
В то же время Der Spiegel сообщал, что Рютте заявил европейским союзникам, что Трамп ожидает в ближайшие дни конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей в Ормузском проливе. Европейские члены НАТО сочли это ультиматумом.
Трамп после встречи с Рютте написал в Truth Social, что НАТО не было рядом, когда США в нем нуждались, и выразил сомнение, что союзники по альянсу придут на помощь Вашингтону в будущем. Рютте же сказал, что понимает разочарование президента США в союзниках, отметив, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь Штатам в войне против Ирана.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. По словам источников агентства, это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания.
