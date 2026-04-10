Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Волгоградскую область

Человек погиб в результате массированной атаки дронов на Волгоградскую область, в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, начался пожар, его тушат. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
В Суровикинском районе повреждены 13 частных домов, линия электропередачи и газопровод. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Ночью губернатор также информировал, что обломки БПЛА упали на двух улицах в Красноармейском районе Волгограда.
Бочаров уточнил, что человек погиб в СНТ «Мичуринец» города Волжский. Мужчина скончался от ранения осколками дрона.
Минобороны России отчитывалось, что в ночь на 10 апреля уничтожено 57 дронов над Волгоградской областью. Суммарно над регионами страны силы ПВО перехватили 151 БПЛА.
Поздним вечером 9 апреля в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. Росавиация сообщила об их отмене в 09:00 по мск следующего дня.
