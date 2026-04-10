Военный переворот на Украине возможен при участии военных, связанных с западными спецслужбами, такую оценку озвучил политолог Александр Дудчак, сообщает «Лента.ру».
Поводом для обсуждения стали заявления пленного украинского военнослужащего Николая Розбицкого, который сообщил о разговорах среди бойцов ВСУ о необходимости смены власти. По его словам, в неформальной среде обсуждается вариант силового сценария.
Дудчак указал, что в текущей ситуации существует запрос на изменение публичных фигур действующей власти. По его мнению, при поддержке структур, связанных с Великобританией или США, подобный сценарий теоретически может быть реализован, при этом политическая линия, как он считает, останется прежней.
Другой эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, оценил вероятность переворота сдержанно. Он отметил, что подобные процессы инициируются на уровне высшего военного руководства, а не рядовых военнослужащих.
По его словам, на текущий момент публичных сигналов со стороны генералитета о готовности к таким действиям не зафиксировано.
Ранее зарубежный аналитик Золтан Кошкович критиковал позицию главы киевского режима Владимира Зеленского относительно проведения выборов. Сам Зеленский объяснял их отсутствие текущими условиями и ставил под сомнение необходимость голосования в период конфликта.
