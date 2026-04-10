Буданов* выступил против насильственного присоединения УПЦ к ПЦУ

«Когда вы говорите “московский патриархат” — это манипуляция. Это УПЦ. Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — сказал он.
Отдельно он затронул вопрос перехода приходов. Буданов* заявил, что не поддерживает практику принудительного присоединения общин УПЦ к Православной церкви Украины.
Ранее Кирилл Буданов* высказывался о будущем Украины, отмечая, что перед ней стоит выбор между усилением позиций и утратой самостоятельности. В современных условиях небольшие государства оказываются перед жёсткой альтернативой: либо они добиваются такого уровня влияния, при котором с ними считаются, либо рискуют оказаться под давлением более сильных соседей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.