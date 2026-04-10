Дуров разразился обвинениями в адрес одного мессенджера

Бизнесмен Павел Дуров обвинил WhatsApp (принадлежит Meta*, компания запрещена в РФ и признана экстремистской) в обмане пользователей. Сооснователь Telegram заявил, что конкурирующий мессенджер читает сообщения и передаёт их третьим лицам, а его шифрование может быть «крупнейшим обманом потребителей в истории». Об этом он написал 10 апреля в своём канале.
В доказательство Дуров приложил скриншот, на котором красным подчёркнут так называемый «бэкдор» — скрытый механизм в коде, позволяющий получать доступ к сообщениям без ведома пользователей. По его словам, эту лазейку могут использовать даже сторонние подрядчики, якобы для проверки сообщений на мошенничество.
При этом владелец WhatsApp не спрашивает у пользователя разрешения на чтение или сохранение переписки.
Предприниматель критикует WhatsApp уже несколько лет. Ранее он утверждал, что мессенджер скрывает исходный код от специалистов по кибербезопасности, сотрудничает со спецслужбами разных стран, а его сквозное шифрование на деле сводится к резервным копиям, к которым имеют доступ хакеры и власти. Также Дуров обвинял конкурента в крупных утечках данных и в том, что тот копирует обновления Telegram.
