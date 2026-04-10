Дуров разразился обвинениями в адрес одного мессенджера

Предприниматель критикует WhatsApp уже несколько лет. Ранее он утверждал, что мессенджер скрывает исходный код от специалистов по кибербезопасности, сотрудничает со спецслужбами разных стран, а его сквозное шифрование на деле сводится к резервным копиям, к которым имеют доступ хакеры и власти. Также Дуров обвинял конкурента в крупных утечках данных и в том, что тот копирует обновления Telegram.