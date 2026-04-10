«Это ложь»: Выжившие при атаке Ирана военные США пошли против главы Пентагона

Американские военнослужащие, пережившие недавний удар по базе в Кувейте, публично выступили против официальной версии событий. Как сообщает CBS, пострадавшие оспорили трактовку происшествия, представленную главой Пентагона Питом Хегсетом.

Источник: Life.ru

По словам чиновника, беспилотник якобы смог «проскользнуть» через систему защиты объекта. Однако сами бойцы категорически не согласны с этой формулировкой. Они настаивают, что их отряд находился в критически уязвимом положении, а не в укрепленной позиции.

Солдаты подчёркивают, что последствия нападения оказались куда серьёзнее, чем пытается представить министерство обороны.

«Утверждение о том, что “один из них чудом избежал гибели”, — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укреплённая позиция», — сообщил один из военнослужащих телеканалу CBS на основе анонимности.

Ранее сообщалось об ударе по американской военной авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте, который был нанесён иранским беспилотником. В результате атаки пострадали 15 военнослужащих США. Большинство получивших ранения впоследствии вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше