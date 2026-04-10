«Это ложь»: Выжившие при атаке Ирана военные США пошли против главы Пентагона

По словам чиновника, беспилотник якобы смог «проскользнуть» через систему защиты объекта. Однако сами бойцы категорически не согласны с этой формулировкой. Они настаивают, что их отряд находился в критически уязвимом положении, а не в укрепленной позиции.
Солдаты подчёркивают, что последствия нападения оказались куда серьёзнее, чем пытается представить министерство обороны.
«Утверждение о том, что “один из них чудом избежал гибели”, — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укреплённая позиция», — сообщил один из военнослужащих телеканалу CBS на основе анонимности.
Ранее сообщалось об ударе по американской военной авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте, который был нанесён иранским беспилотником. В результате атаки пострадали 15 военнослужащих США. Большинство получивших ранения впоследствии вернулись к исполнению служебных обязанностей.
