Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград под ударом: Бочаров рассказал о последствиях ночных вторжений

К сожалению, есть погибший, есть разрушения.

Ночью Волгоградская область пережила вторжение вражеских дронов. По данным Минобороны РФ за прошедшие ночные часы в небе над регионом уничтожено 57 беспилотников ВСУ.

Губернатор Андрей Бочаров оперативно сообщил, что системы ПВО Минобороны отразили налет, но без последствий не обошлось. Массовые повреждения зафиксированы в Суровикинском районе Волгоградской области и в Красноармейском районе Волгограда. В областной столице на нескольких улицах зафиксированы повреждения гражданских объектов. Есть жертвы — погиб мужчина.

Тревоги начались еще вечером 9 апреля 2026 года. Сначала в регионе объявили беспилотную опасность. Затем Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Ночью РСЧС предупредила о ракетной угрозе — отбой прозвучал только утром 10 апреля.

Сейчас оперативные службы и муниципалитет уточняют масштаб повреждений и устраняют последствия. Жителям пострадавших домов обещают оказать необходимую помощь. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».

Ранее сообщалось об аналогичном мартовском налете беспилотников.

