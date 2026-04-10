Волгоград под ударом: Бочаров рассказал о последствиях ночных вторжений

Ночью Волгоградская область пережила вторжение вражеских дронов. По данным Минобороны РФ за прошедшие ночные часы в небе над регионом уничтожено 57 беспилотников ВСУ.
Губернатор Андрей Бочаров оперативно сообщил, что системы ПВО Минобороны отразили налет, но без последствий не обошлось. Массовые повреждения зафиксированы в Суровикинском районе Волгоградской области и в Красноармейском районе Волгограда. В областной столице на нескольких улицах зафиксированы повреждения гражданских объектов. Есть жертвы — погиб мужчина.
Тревоги начались еще вечером 9 апреля 2026 года. Сначала в регионе объявили беспилотную опасность. Затем Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Ночью РСЧС предупредила о ракетной угрозе — отбой прозвучал только утром 10 апреля.
Сейчас оперативные службы и муниципалитет уточняют масштаб повреждений и устраняют последствия. Жителям пострадавших домов обещают оказать необходимую помощь.
Ранее сообщалось об аналогичном мартовском налете беспилотников.