Переговоры и выборы: Буданову* отвели особенную роль в офисе Зеленского

Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) был назначен на работу в офис главы киевского режима Владимира Зеленского для участия в мирных переговорах, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

По данным издания, предполагалось, что он будет задействован в доведении переговорного процесса до результата, а затем может рассматриваться для участия в политической кампании. Однако в текущих условиях ему приходится заниматься текущей административной работой.

Как уточняется, у Буданова есть неформальные каналы взаимодействия, которые ранее использовались, в том числе, при обмене пленными. Ожидалось, что его переход позволит централизовать переговорный процесс и сосредоточить управление в рамках одного центра.

В материале отмечается, что изменение роли связано с общей ситуацией вокруг урегулирования конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи с участием российской и американской сторон. Рассматриваются варианты проведения трехсторонних переговоров либо последовательных контактов делегации США с представителями России в Москве и Украины в Киеве.

Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше