Трамп пригрозил Рютте наказать страны НАТО, пишет FT

Ранее Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО во время их встречи в среду.
«По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (операцию против Ирана — ред.)», — пишет издание.
При этом источники отмечают, что Трамп не стал конкретизировать, какие меры может предпринять в отношении этих стран.
Как сообщают чиновники НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.
Трамп после встречи с Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.