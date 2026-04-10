Трамп пригрозил Рютте наказать страны НАТО, пишет FT

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был в гневе во время встречи с генсеком НАТО Макром Рютте из-за ограничения рядом стран альянса доступа к военным базам для американских военных, он также пригрозил наказать их, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников альянса и источники, знакомые с ходом переговоров.

Источник: Reuters

Ранее Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО во время их встречи в среду.

«По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (операцию против Ирана — ред.)», — пишет издание.

При этом источники отмечают, что Трамп не стал конкретизировать, какие меры может предпринять в отношении этих стран.

Как сообщают чиновники НАТО, злость Трампа в отношении Франции и Испании стала «центральной темой» встречи в Белом доме.

Трамп после встречи с Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше