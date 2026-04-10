Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-губернатор Петербурга негативно оценил идею платного въезда в центр города

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков выступил против введения платного въезда или запрета на движение автомобилей в центральной части города.

Источник: Коммерсантъ

По его оценке, подобные меры не будут более результативными по сравнению с уже действующими инструментами регулирования трафика — в частности системой платной парковки.

Чиновник отметил, что исторический центр Петербурга занимает значительную площадь, тогда как автопарк продолжает расти. В городе зарегистрировано около 2,4 млн автомобилей, еще порядка 1 млн — в Ленинградской области. Дополнительную нагрузку на дорожную сеть создают туристические потоки, пишет «Фонтанка».

При этом, по словам Полякова, проведенная транспортная реформа улучшила доступность общественного транспорта, а расширение зоны платной парковки способствует снижению использования личных автомобилей.

Он добавил, что дальнейшее развитие инфраструктуры — строительство дорог, мостов и увеличение числа выделенных полос — позволит сдерживать рост пробок даже при увеличении числа машин.