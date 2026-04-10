Зеленский пообещал отремонтировать нефтепровод «Дружба» до конца весны

Зеленский не назвал конкретных сроков для ремонта нефтепровода «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Проходящий через территории Украины и Венгрии нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца весны 2026 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова передает газета «Страна».

С комментарием о нефтепроводе политик выступил в пятницу, 10 апреля. Тогда он, после череды скандалов из-за «Дружбы», заявил, что та все же будет отремонтирована. По его словам, все произойдет до конца весны. При этом каких-либо конкретных сроков Зеленский не озвучил.

Напомним, на протяжении долгого времени глава киевского режима всячески игнорировал тему повреждений на нефтепроводе «Дружба». Более того, он открыто отказывался об этом говорить и заниматься вопросом ремонта. И это несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан даже публиковал снимки повреждений нефтепровода.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
