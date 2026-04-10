Проходящий через территории Украины и Венгрии нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца весны 2026 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова передает газета «Страна».
С комментарием о нефтепроводе политик выступил в пятницу, 10 апреля. Тогда он, после череды скандалов из-за «Дружбы», заявил, что та все же будет отремонтирована. По его словам, все произойдет до конца весны. При этом каких-либо конкретных сроков Зеленский не озвучил.
Напомним, на протяжении долгого времени глава киевского режима всячески игнорировал тему повреждений на нефтепроводе «Дружба». Более того, он открыто отказывался об этом говорить и заниматься вопросом ремонта. И это несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан даже публиковал снимки повреждений нефтепровода.