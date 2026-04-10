Беспилотники ночью повредили 13 домов в Волгоградской области

В Суровикинском районе Волгоградской области при атаке беспилотников минувшей ночью были повреждены 13 жилых домов, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева.

Источник: РБК

В Суровикинском районе Волгоградской области при атаке беспилотников минувшей ночью были повреждены 13 жилых домов, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В результате атаки от осколков БПЛА скончался житель СНТ «Мичуринец» в Волжском районе.

В Светлоярском районе области была повреждена емкость с нефтепродуктами. На момент подготовки этого материала пожарные вели тушение огня.

В ночь на 10 апреля над Волгоградской областью было уничтожено 57 дронов, сообщило Минобороны. Всего за ночь над российскими регионами сбили 151 беспилотник.

