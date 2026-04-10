Над двумя регионами России за утро сбили 15 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России утром 10 апреля, сообщает Минобороны России.
Девять беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, шесть беспилотников — над территорией Ростовской области.
Также ВСУ атаковали регионы России ракетами. При атаке в Брянской области пострадала мирная жительница, которой оказали необходимую помощь.
Всего за ночь силы ПВО сбили над территорией России 151 украинский дрон.
Подразделения ПВО за ночь 9 апреля сбили над Россией 69 беспилотников. Аппараты уничтожили в небе над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.
