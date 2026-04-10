Орбан заявил о попытках оппозиции захватить власть в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с экстренным обращением к нации накануне парламентских выборов. По мнению главы правительства, политические противники планируют захватить руководство страной, используя любые доступные методы.

Источник: Life.ru

Политик утверждает, что оппоненты пытаются заранее дискредитировать результаты голосования на международной арене.

«Наши противники не остановятся ни перед чем, чтобы получить власть. Они заигрывают с иностранными разведками», — заявил он в ходе обращения, которое транслировалось местными телеканалами.

Он также добавил, что сторонникам правящей партии угрожают расправой, а вокруг процесса волеизъявления искусственно создается атмосфера хаоса. Глава кабмина подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв доверия к решению граждан.

«Давайте внесем ясность: это организованная попытка создать хаос путём давления и дискредитировать выборы на международном уровне», — пояснил политик.

В своем выступлении лидер страны напомнил об экономических успехах последних лет, включая создание миллиона рабочих мест и увеличение доходов населения. Однако он предупредил, что достигнутые результаты находятся под угрозой из-за глобальных вызовов, таких как энергетический кризис и военные конфликты в мире.

По словам Орбана, сейчас государству критически важны стабильность и безопасность. Он призвал венгров к консолидации, отметив, что «сейчас не время для разногласий, гнева или ненависти».

Премьер-министр призвал население поддержать партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Он подчеркнул, что в условиях надвигающегося европейского кризиса любые радикальные перемены могут стать крайне опасными для будущего страны.

Ранее Виктор Орбан на праздновании Дня американо-венгерской дружбы в Будапеште (при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса) заявил, что у США и Венгрии общий противник — руководство Евросоюза. По словам венгерского премьера, проиграв в Америке, сторонники «прогрессивной идеологии» переключились на страны ЕС.

