Делегации 15 муниципалитетов России обсудят в Перми актуальные вопросы городского развития

«Уверен, что авторитет и созидательный потенциал Координационного Совета позволит не только консолидировать наше мнение по актуальным для всех городов темам, но и эффективно донести его до федеральных и региональных коллег», — отметил спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин.
В частности, на заседании представят доклады, посвященные вопросам реализации федерального закона № 33 об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Еще одной темой станет изучение опыта Перми по модернизации общественного транспорта.
В рамках программы работы Координационного Совета будет подписано соглашение о сотрудничестве Пермской гордумы с коллегами из Тюмени. Его цель — усилить взаимодействие в сфере правотворчества, а также укрепить промышленные и культурные связи между городами.
Отметим, что для делегаций из 15 муниципалитетов подготовили интересную культурную программу, которая поможет им лучше узнать Пермь, ее достопримечательности и достижения в сфере благоустройства. Гостей столицы Прикамья ждет поездка на туристическом автобусе № 300-Т. А увенчает ее экскурсия в Пермской художественной галерее, которая недавно официально открылась в новом здании.
Ранее «ФедералПресс» писал, что опыт Перми представили на общероссийском форуме стратегического развития «Города России: Технологии лидерства». Дмитрий Малютин рассказал, какую работу уже проделала городская Дума столицы Прикамья по адаптации к изменениям в законодательстве о местном самоуправлении.
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.