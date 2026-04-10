Разрушения в Ливане: американский политик обвинил Израиль в срыве переговоров

Американский политик и блогер Джексон Хинкл опубликовал видеозапись разрушений в Ливане, снятую с беспилотника, и заявил об ударах со стороны Израиля, сообщает его публикация в социальной сети.
На кадрах, по его словам, зафиксированы поврежденные и полностью разрушенные жилые дома. Политик также выступил с обвинениями в адрес Израиля, назвав происходящее угрозой.
Дополнительно он привел позицию министра обороны Пакистана Хаджава М. Асифа, который также высказался с критикой действий Израиля и указал на риски для международной безопасности.
На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп ранее объявил о перемирии на Ближнем Востоке спустя 40 дней боевых действий. При этом, по словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, предполагалось прекращение ударов не только по основному театру конфликта, но и по территории Ливана.
Как отмечается, израильская сторона продолжила авиаудары, в результате которых, по утверждению пакистанской стороны, погибли мирные жители.
Представители шиитского движения «Хезболла» заявили о выходе из режима прекращения огня и нанесли ответные ракетные удары.
Параллельно планировались переговоры между США и Ираном, однако они не состоялись на фоне продолжающихся обстрелов территории Ливана.
