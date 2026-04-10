Рябков заявил, что Россия не намерена уходить из Западного полушария

США неоднократно называли Западное полушарие зоной своих интересов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об этом 4 января, на следующий день после американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. «Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — сказал он тогда.