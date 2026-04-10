Рябков заявил, что Россия не намерена уходить из Западного полушария

Россия не намерена уходить из Западного полушария, несмотря на позицию США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время визита в Гавану, сообщает «РИА Новости».
«Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. В США одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, Рябков назвал Кубу одним из текущих приоритетов внешней политики Москвы. По его словам, предать Остров свободы для России «вообще исключено». Замминистра также отметил, что вопрос обеспечения энергетической безопасности Кубы остается для российской стороны ключевым.
Говорить о дальнейших шагах в отношении Кубы пока преждевременно, признал замглавы МИДа. При этом Россия не ограничивается поставками партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере «Анатолий Колодкин». Рябков добавил, что для очень многих стран международного сообщества очевиден противозаконный характер американской блокады Кубы.
США неоднократно называли Западное полушарие зоной своих интересов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об этом 4 января, на следующий день после американской операции «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. «Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не позволим Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — сказал он тогда.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению». Он упомянул так называемую доктрину Монро — внешнеполитическую программу пятого президента США Джеймса Монро, провозглашающую обе части американского континента зоной, закрытой для европейской колонизации, и по сути объявляющую США доминирующей силой в Западном полушарии.
Республиканец назвал Западное полушарие «родным регионом» Америки и добавил, что цель новой стратегии национальной безопасности США заключается в «защите торговли, территории и ресурсов, которые имеют ключевое значение для нашей национальной безопасности».
