ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 73,8% россиян

Более двух третей россиян (73,8%) доверяют политике президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ.
В период с 30 марта по 5 апреля 2026 года одобрение деятельности президента составило 67,8%.
По результатам прямого опроса о доверии политикам, Владимиру Путину доверяют 73,8% респондентов, Михаилу Мишустину — 55,1%, Геннадию Зюганову — 33,3%, Сергею Миронову — 30,1%, Леониду Слуцкому — 20,6%, Алексею Нечаеву — 10,1%.
В исследовании приняли участие 1600 граждан РФ 18 лет и старше. Опрос проводился методом телефонного интервью.
