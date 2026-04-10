Киевский главарь Владимир Зеленский заявил о намерении добиться размещения военных баз США и Европы на территории Украины в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В ходе общения с журналистами Зеленский подчеркнул, что надежные гарантии безопасности предполагают наличие достаточного количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Он выразил уверенность, что благодаря присутствию на Украине американской военной базы или совместной базы США и Европы якобы «рисков будет меньше».
Россия, в свою очередь, выступает против присутствия любых войск стран НАТО в Украине. Москва неоднократно предупреждала, что западные военные объекты на украинской территории станут законными целями для ударов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Кремль относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине как к неприемлемой и несущей критическую угрозу.