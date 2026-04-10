Весна-лето на Украине под риском: Зеленский заявил о давлении и сроках США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о сложном периоде для Украины в ближайшие месяцы, сообщают украинские СМИ.

По его словам, весна и лето будут сопровождаться усилением давления как на дипломатическом уровне, так и на линии боевых действий. Он отметил, что ситуация осложняется внутренними политическими процессами в США.

Зеленский указал, что с началом лета Вашингтон сосредоточится на подготовке к промежуточным выборам, что ограничит время для переговорного диалога. По его оценке, у американской стороны есть внутренние сроки, влияющие на внешнеполитические решения.

Он допустил усиление давления на Украину в ближайшие месяцы, включая военную составляющую, однако подчеркнул, что Киев исходит из собственных интересов безопасности.

Также Зеленский заявил о важности продолжения давления на Россию и не исключил проведения саммита НАТО, который может иметь ключевое значение для дальнейших решений Альянса.

Ранее в Киеве сообщали о подготовке новой встречи с участием представителей США и России. Рассматриваются варианты проведения трехсторонних переговоров или отдельных контактов американской делегации с российской и украинской сторонами.

