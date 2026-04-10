Сын Байдена экстренно сбежал из Америки из-за долга почти в $20 миллионов

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер покинул страну на фоне многомиллионной задолженности. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

Речь идёт о долге примерно в 17 миллионов долларов. Адвокат Барри Коберн подал 6 апреля документы в суд Вашингтона, где бывшие юристы из фирмы Winston and Strawn требуют оплату за оказанные услуги. Хантер Байден в настоящее время проживает за пределами США и, по словам представителей истцов, не способен покрыть даже текущие судебные издержки.

Ранее эта юридическая компания представляла его интересы по делам о налоговых нарушениях и незаконном хранении оружия, однако часть счетов на сумму свыше 50 тысяч долларов так и осталась неоплаченной. Сам он до этого признавал наличие значительных долгов, большая часть которых связана с судебными расходами, и называл сумму порядка 17 миллионов долларов.

При этом адвокат отказался раскрывать его текущее местоположение, однако ранее Хантера Байдена замечали в Южной Африке, где проживает семья его супруги.

Ранее в суд поступил иск от Лунден Робертс — матери ребёнка, отцом которого является Хантер Байден, с требованием обеспечить принудительное исполнение обязательств по алиментам. Женщина до этого уже урегулировала финансовые претензии к нему в 2023 году, однако теперь заявляет о невыполнении достигнутых договорённостей.

