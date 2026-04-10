Жесткий ответ за срыв: депутат ГД предупредил о последствиях нарушении перемирия

Украина получит жесткий ответ в случае срыва пасхального перемирия в зоне СВО, все огневые точки будут подавлены, заявил aif.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.
Ранее президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня на период Пасхи — с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Соответствующие указания о приостановке боевых действий были доведены до министра обороны Андрея Белоусова и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
По словам Колесника, любые попытки нарушить установленный режим будут пресекаться. Он указал, что при открытии огня со стороны противника последует немедленная реакция.
Отдельно депутат усомнился в перспективах продления перемирия, отметив, что ранее договоренности, по его оценке, не соблюдались. Он предложил ориентироваться на фактические действия сторон в ближайшее время.
В качестве примера он привел ситуацию прошлого года, когда, по его словам, режим пасхального перемирия был нарушен почти 5 тысяч раз. Удары, как утверждается, наносились как по позициям российских военных, так и по гражданским объектам.
