Осужденный экс-замглавы управления МЧС попросил отправить его на фронт

Осужденный за взятки и хищения бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили попросил суд отправить его служить в зону проведения военной операции, сообщил «РИА Новости» его адвокат Владимир Шелупахин.
«Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт, процесс в настоящий момент идет», — рассказал собеседник агентства.
РБК обратился за комментарием к адвокату Дмитрия Даудашвили, а также в Мосгорсуд и СК Москвы.
В апреле 2025 года замначальника приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 63 млн руб. Также ему запретили занимать должности на госслужбе на протяжении десяти лет.
По версии следствия, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от экс-начальника 36-го специального управления МЧС в Алтайском крае Виктора Великодного. Подсудимый вину не признал.
Это второй приговор, вынесенный в отношении Даудашвили. В конце 2024 года его и других фигурантов признали виновными по делу о мошенничестве. По версии следствия, в период с февраля 2015 года по июнь 2016 года Даудашвили одобрял рапорты сотрудников на соцвыплаты и материальную помощь взамен на откаты. Ущерб оценивался более чем в 40 млн руб.
Тогда бывший замглавы управления специальной пожарной охраны МЧС получил восемь лет колонии общего режима. По этому обвинению он также вину не признал.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.