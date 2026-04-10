Осужденный экс-замглавы управления МЧС попросил отправить его на фронт

Осужденный за взятки и хищения бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили попросил суд отправить его служить в зону проведения военной операции, сообщил «РИА Новости» его адвокат Владимир Шелупахин.

Источник: РБК

«Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт, процесс в настоящий момент идет», — рассказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием к адвокату Дмитрия Даудашвили, а также в Мосгорсуд и СК Москвы.

В апреле 2025 года замначальника приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 63 млн руб. Также ему запретили занимать должности на госслужбе на протяжении десяти лет.

По версии следствия, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от экс-начальника 36-го специального управления МЧС в Алтайском крае Виктора Великодного. Подсудимый вину не признал.

Это второй приговор, вынесенный в отношении Даудашвили. В конце 2024 года его и других фигурантов признали виновными по делу о мошенничестве. По версии следствия, в период с февраля 2015 года по июнь 2016 года Даудашвили одобрял рапорты сотрудников на соцвыплаты и материальную помощь взамен на откаты. Ущерб оценивался более чем в 40 млн руб.

Тогда бывший замглавы управления специальной пожарной охраны МЧС получил восемь лет колонии общего режима. По этому обвинению он также вину не признал.

