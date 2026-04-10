Politico: ЕК хочет лишить Сербию до €1,5 млрд финансирования из-за России

Сербия может лишиться до €1,5 млрд финансирования со стороны ЕС из-за связей с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос.
По данным издания, Еврокомиссия рассматривает возможность отмены выплат. Сейчас проводится оценка, соответствует ли Белград условиям для получения средств.
«Сербия может потерять до 1,5 миллиарда долларов финансирования ЕС, поскольку Еврокомиссия рассматривает его отмену из-за… тесных связей с Россией», — пишет Politico.
Кос отметила, что в ЕС также выражают обеспокоенность ситуацией с независимостью судебной системы в Сербии и давлением на СМИ. При этом, по информации источников, часть европейских чиновников в последние недели выступает за отказ от финансирования страны.
В свою очередь, посол Сербии при ЕС Даниель Апостолович заявил, что не ожидает такого решения. По его словам, Белград по-прежнему нацелен на вступление в Евросоюз.
Немногим ранее Еврокомиссия потребовала объяснений от Венгрии из-за сообщений о якобы утечке данных в Россию. По данным Reuters, в ЕС считают такие действия потенциальной угрозой безопасности объединения. Поэтому намерены обсудить ситуацию на уровне руководства стран. При этом каких-либо доказательств «утечек» так и не было.