Китайская сторона продемонстрировала альтернативу военному сценарию вокруг Тайваня, приняв в Пекине и Шанхае главу оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Визит рассматривается как сигнал о ставке на политическое урегулирование, а не на силовое решение.
По данным, лидер партии, исторически противостоявшей коммунистам, прибыла по приглашению руководства КНР и проведет в стране неделю. Такой формат контактов фактически означает «рукопожатие через пролив» и демонстрирует готовность к диалогу между сторонами, которые ранее находились в состоянии жесткого конфликта.
Противостояние между коммунистами и Гоминьданом длится более века. После гражданской войны правительство националистов во главе с Чан Кайши покинуло материк и закрепилось на Тайване. С тех пор существуют две политические системы, разделенные проливом шириной около 78 морских миль.
В последние десятилетия позиции сторон изменились. Если ранее Гоминьдан рассчитывал вернуть контроль над материком при поддержке США, то сейчас партия выступает за постепенное объединение с КНР в политическом формате. В отличие от нее, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия ориентируется на независимость и союз с Вашингтоном.
На этом фоне в США и западных структурах регулярно звучат оценки о возможной военной операции КНР против Тайваня, в том числе с привязкой к 2027 году. В качестве аргумента приводится столетие Народно-освободительной армии Китая и стратегическая цель Пекина по воссоединению территорий.
Однако китайская сторона демонстрирует иной подход. Прием представителя Гоминьдана рассматривается как попытка выстроить альтернативный сценарий — через выборы и политическое сближение. В КНР рассчитывают, что партия сможет вернуть власть на Тайване в 2028 году, что создаст условия для переговорного процесса.
При этом позиции внутри самой тайваньской политической системы остаются неоднородными. Даже среди сторонников Гоминьдана нет полного единства по вопросу объединения, а часть политиков выступает за сохранение текущего статуса острова.
Эксперты отмечают, что Пекин заинтересован в сохранении экономического потенциала Тайваня, включая высокотехнологичную промышленность, что снижает заинтересованность в силовом сценарии. Одновременно китайское руководство продолжает подчеркивать, что воссоединение рассматривается как стратегическая задача.
Таким образом, несмотря на активную риторику о рисках военного конфликта, текущие действия КНР указывают на попытку реализовать политический вариант. Однако возможность силового развития событий в долгосрочной перспективе сохраняется.
