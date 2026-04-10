Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пекин вместо удара выбрал политику: Тайваню предложен мирный сценарий

Китайская сторона продемонстрировала альтернативу военному сценарию вокруг Тайваня, приняв в Пекине и Шанхае главу оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь.

Китайская сторона продемонстрировала альтернативу военному сценарию вокруг Тайваня, приняв в Пекине и Шанхае главу оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Визит рассматривается как сигнал о ставке на политическое урегулирование, а не на силовое решение.

По данным, лидер партии, исторически противостоявшей коммунистам, прибыла по приглашению руководства КНР и проведет в стране неделю. Такой формат контактов фактически означает «рукопожатие через пролив» и демонстрирует готовность к диалогу между сторонами, которые ранее находились в состоянии жесткого конфликта.

Противостояние между коммунистами и Гоминьданом длится более века. После гражданской войны правительство националистов во главе с Чан Кайши покинуло материк и закрепилось на Тайване. С тех пор существуют две политические системы, разделенные проливом шириной около 78 морских миль.

В последние десятилетия позиции сторон изменились. Если ранее Гоминьдан рассчитывал вернуть контроль над материком при поддержке США, то сейчас партия выступает за постепенное объединение с КНР в политическом формате. В отличие от нее, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия ориентируется на независимость и союз с Вашингтоном.

На этом фоне в США и западных структурах регулярно звучат оценки о возможной военной операции КНР против Тайваня, в том числе с привязкой к 2027 году. В качестве аргумента приводится столетие Народно-освободительной армии Китая и стратегическая цель Пекина по воссоединению территорий.

Однако китайская сторона демонстрирует иной подход. Прием представителя Гоминьдана рассматривается как попытка выстроить альтернативный сценарий — через выборы и политическое сближение. В КНР рассчитывают, что партия сможет вернуть власть на Тайване в 2028 году, что создаст условия для переговорного процесса.

При этом позиции внутри самой тайваньской политической системы остаются неоднородными. Даже среди сторонников Гоминьдана нет полного единства по вопросу объединения, а часть политиков выступает за сохранение текущего статуса острова.

Эксперты отмечают, что Пекин заинтересован в сохранении экономического потенциала Тайваня, включая высокотехнологичную промышленность, что снижает заинтересованность в силовом сценарии. Одновременно китайское руководство продолжает подчеркивать, что воссоединение рассматривается как стратегическая задача.

Таким образом, несмотря на активную риторику о рисках военного конфликта, текущие действия КНР указывают на попытку реализовать политический вариант. Однако возможность силового развития событий в долгосрочной перспективе сохраняется.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
