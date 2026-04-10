Telegraph узнала, почему Британия избегает задержания российских судов

Королевский военно-морской флот Великобритании до сих пор не задержал ни одного российского танкера из теневого флота из-за опасений нарушить нормы международного морского права, сообщает газета The Telegraph.
По информации издания, после «многочисленных вопросов» по поводу неспособности британского правительства задержать российские суда генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер разъяснил, что на борт могут подниматься бойцы спецподразделений и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Однако на данный момент ни одной подобной операции еще не произошло.
Ранее The Telegraph сообщила, что российский фрегат «Адмирал Григорович» беспрепятственно провел через пролив Ла-Манш два танкера, в то время как британское вспомогательное судно RFA Tideforce лишь следовало за ними на безопасном расстоянии. Как теперь узнала газета, британские власти не стали останавливать суда из-за опасений, что это нарушит международное право, которое устанавливает высокие юридические требования для государств, желающих подняться на борт иностранного судна. В таких случаях необходимо представить юридическое обоснование и доказать, что судно действительно нарушило британские санкции, поясняет газета.
The Telegraph отмечает, что эти юридические сложности сорвали данное премьер-министром Киром Стармером обещание бороться с теневым флотом. В конце марта он объявил, что Великобритания намерена закрыть доступ попавшим под санкции судам в пролив Ла-Манш. По мнению властей, такой шаг должен был вынудить операторов перенаправлять их на более длинные и финансово невыгодные маршруты.
В Кремле, комментируя сопровождение российским фрегатом танкеров в Ла-Манше, подчеркнули, что Россия вправе принимать меры по защите своих экономических интересов после случаев, когда им наносили ущерб. «Мы были свидетелями случаев пиратства в международных водах. Эти случаи наносили ущерб экономическим интересам Российской Федерации, поэтому Россия считает себя вправе и будет принимать меры по защите своих интересов», — сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов. Посол России в Великобритании Андрей Келин призывал британские власти «хорошо подумать» о последствиях подобных действий. За захватом судов последуют обращения в суды и огромные сопутствующие издержки, предостерегал он.
