Telegraph узнала, почему Британия избегает задержания российских судов

Ранее The Telegraph сообщила, что российский фрегат «Адмирал Григорович» беспрепятственно провел через пролив Ла-Манш два танкера, в то время как британское вспомогательное судно RFA Tideforce лишь следовало за ними на безопасном расстоянии. Как теперь узнала газета, британские власти не стали останавливать суда из-за опасений, что это нарушит международное право, которое устанавливает высокие юридические требования для государств, желающих подняться на борт иностранного судна. В таких случаях необходимо представить юридическое обоснование и доказать, что судно действительно нарушило британские санкции, поясняет газета.