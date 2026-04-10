Гладков сообщил о 98 раненых и семи погибших бойцах «Орлана»

С момента создания подразделения «Орлан», которое действует в российском приграничье, ранения получили 98 бойцов, а семь человек погибли. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, «Орлан» был сформирован по поручению президента России Владимира Путина для взаимодействия с Росгвардией. Гладков назвал это подразделение одним из лучших в борьбе с беспилотниками ВСУ.
«К сожалению, есть потери: 98 бойцов “Орлана” ранены, семеро погибли. Вечная память героям. Мы никогда не забудем их имена», — подчеркнул губернатор.
Он также сообщил, что накануне в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний боец «Орлана» Артур Сыромолот, у которого остались пятеро детей.
Кроме того, Гладков отметил, что за 4,5 года в регионе повреждено или уничтожено более 21 тыс. автомобилей. Из них 18,5 тыс. уже восстановлены, жителям выплачены компенсации — на это направлено около 4 млрд руб. из внебюджетного фонда. Еще 2,5 тыс. машин остаются в работе.
Белгородская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, 9 апреля губернатор региона сообщил, что в результате налетов в Шебекинском округе ранения получили семь человек.
До этого, 5 апреля, семь человек пострадали в Грайворонском округе при ударе беспилотника по бронированному микроавтобусу.
