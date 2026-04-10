Перемирие с Ираном подрывает предвыборную стратегию Нетаньяху, пишет FT

«Когда Трамп и Нетаньяху начали (конфликт — ред.), они говорили, что прокладывают путь к смене власти в Иране. Но если война закончится с прекращением огня в текущем виде, она проложит путь к политическим изменениям в Израиле», — заявил газете бывший глава офиса Нетаньяху и политический аналитик Авив Бушински.
Он указал на недовольство израильтян результатами конфликта с Ираном. Как пишет газета, первый опрос после прекращения огня показывает, что 63% жителей Израиля недовольны результатами эскалации, при этом менее половины одобряют деятельность Нетаньяху.
Издание также обращает внимание на недовольство людей, близких к самому Нетаньяху.
Аналитик Далия Шейндлин заявила газете, что еще одной политической уязвимостью Нетаньяху стало впечатление израильтян, что президент США Дональд Трамп вынудил его к прекращению огня с Ираном. Аналитик подчеркнула, что даже ликвидация высокопоставленных врагов в последние годы не позволила политической силе Нетаньяху набрать необходимую поддержку. Она отмечает, что опросы, которые проводились в последние 18 месяцев, показывают, что коалиция Нетаньяху может выиграть лишь от 49−56 мест в парламенте Израиля, где насчитывается 120 мест.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана заявил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.