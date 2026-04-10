В Москве отменили посвященный дню рождения Пугачевой ежегодный фестиваль

В Москве отменили ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» после жалоб со стороны общественников, сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев в интервью «РИА Новости».
Решение об отмене было принято из-за давления и обращений в надзорные органы, включая требование к Генпрокуратуре запретить мероприятие, сказал Краснобаев.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием отменить концерт, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой.
«Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал Краснобаев.
В сентябре 2025 года Пугачева заявила, что уехала из России в 2022 году, поскольку ей нужно было пройти лечение в Израиле, где ее «просто спасли».
По словам артистки, после этого она столкнулась с оскорблениями в свой адрес в России. Пугачева подчеркнула, что уезжала в никуда, не имея на тот момент гражданства Израиля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.