Михаил Котюков обозначил приоритетные направления социальной политики края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялась ежегодная коллегия социальной отрасли региона.
В ней приняли участие более 400 человек — специалисты из всех муниципальных округов края, главы территорий, представители исполнительной и законодательной власти.
Губернатор Михаил Котюков поблагодарил специалистов за неравнодушное отношение к делу и обозначил приоритетные задачи в сфере социальной политики до конца 2026 года. Прежде всего она будет ориентирована на поддержку семей с детьми.
«Россия — семья семей! Мы должны постоянно искать форматы работы, где в центре внимания будет вся семья, где передаются из поколения в поколение ценности нашего государства. Сегодня в крае многодетных семей больше, чем в других регионах СФО. Эту тенденцию важно сохранить. Графики работы наших учреждений переориентированы для удобства родителей с детьми, обеспечено их приоритетное обслуживание в МФЦ, ряд мер поддержки предоставляется в беззаявительном формате, открыт пункт проката товаров для новорождённых. И это — только начало», — подчеркнул Михаил Котюков.
Ключевые направления работы социальной политики края — поддержка участников СВО и их близких, а также забота о старшем поколении. В 2025 году в крае утвердили региональную программу «Защитники Отечества». Весной 2025 года по инициативе Губернатора в Красноярске стартовало движение «Сибирское активное долголетие». В него уже влились более 250 тысяч семей — от старшего поколения до правнуков. Региональная инициатива стала победителем всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия. В 2026 году движение расширят на опорные города: Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск и Норильск.
Министр социальной политики Ирина Пастухова отметила: «2025 год, когда стартовал нацпроект “Семья”, стал знаковым для социальной сферы региона. Семейноцентричный подход лёг в основу всех инициатив. Ввели краевой материнский капитал — 100 тысяч рублей при рождении первого ребёнка женщиной до 23 лет. В пять раз увеличили базовый размер ежегодной выплаты на детей-школьников из многодетных семей. Её получателями стали родители 94,5 тысячи школьников. Расширили категорию многодетных семей, имеющих право на земельный сертификат. Успешно работает новый электронный сервис “Социальный навигатор”.
Осенью столица края стала федеральной площадкой для обсуждения вопросов народосбережения. Красноярский демографический форум посетили представители 32 субъектов страны. Его итоги легли в основу новых социальных программ. Сейчас обсуждают реализацию инициатив стратегической сессии с участием АСИ. Представлены проекты 300 мероприятий.
«Важно, чтобы меры поддержки стали ещё более удобными для людей, — подчеркнул глава региона. — У нас ещё много нерешённых задач: при живых родителях есть брошенные дети, а при обеспеченных детях — брошенные родители. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы заботой были окружены люди, у которых нет родственников рядом. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся. Суть нашей совместной работы — помощь и забота о каждом человеке. Она должна быть адресной, без барьеров, чуткой и своевременной. На этом мы должны сконцентрироваться. Социальная политика — это практика, которая должна приносить плоды и требует развития во благо человека».
В ходе коллегии участники обсудили разработку регионального демографического стандарта, инициативы по поддержке многодетных семей, участников СВО и ветеранов, людей с особыми потребностями, подготовку к летней оздоровительной кампании, а также обменялись лучшими практиками работы в территориях.