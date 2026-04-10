ЕС задумал заморозить €1,5 млрд для Сербии из-за «отката» реформ и России

Европейский союз рассматривает возможность приостановки выделения Сербии финансовой помощи в размере до €1,5 млрд, причина — системный «откат» демократических реформ в стране и тесное сотрудничество Белграда с Москвой, сообщает издание Politico.
«Мы все больше обеспокоены происходящим в Сербии», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, речь идет о законах, подрывающих независимость судебной системы, разгоне протестов и давлении на журналистов. Еврокомиссия оценивает, насколько страна по-прежнему соответствует условиям для получения выплат.
Собеседники Politico в Брюсселе подтверждают, что в последние недели внутри Еврокомиссии нарастает поддержка идеи заморозить финансирование. Окончательное решение может быть принято после заключения Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы), которое ожидается в конце месяца.
Поводом для претензий стал пакет законов о реформе судебной системы, который, по мнению Брюсселя, ограничивает независимость судей и прокуроров. Глава европейской дипломатии Марта Кос назвала поправки «серьезным шагом назад». В ответ Белград заявляет, что готов следовать рекомендациям Венецианской комиссии.
Сербский посол в ЕС Даниэль Апостолович выразил уверенность, что до заморозки помощи не дойдет, и заверил, что Сербия «не отказывается от полноправного членства в ЕС».
С 2000 года Евросоюз выделил Сербии более €7 млрд в виде грантов и инвестиций. В 2023 году ЕС запустил новый пакет помощи Западным Балканам в размере €6 млрд для ускорения реформ, из которого Сербия могла бы получить до €1,5 млрд. Однако, по данным источников Politico, выплаты могут быть приостановлены до выполнения Венецианских рекомендаций.
