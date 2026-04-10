ЕС задумал заморозить €1,5 млрд для Сербии из-за «отката» реформ и России

С 2000 года Евросоюз выделил Сербии более €7 млрд в виде грантов и инвестиций. В 2023 году ЕС запустил новый пакет помощи Западным Балканам в размере €6 млрд для ускорения реформ, из которого Сербия могла бы получить до €1,5 млрд. Однако, по данным источников Politico, выплаты могут быть приостановлены до выполнения Венецианских рекомендаций.