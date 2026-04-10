Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти организацию заставили убрать приставку «Рос» из названия

В Самарской области добились смены имени фирмы из-за незаконного упоминания страны.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местная компания сменила официальное название после вмешательства службы приставов. Фирма незаконно использовала в имени сочетание букв «Рос», которое ассоциируется с Россией. Руководство долго игнорировало закон, но после крупных штрафов исправило документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

«Приставу пришлось взыскать с фирмы штраф в 50 тысяч рублей. Также на руководителя составили протокол и предупредили об уголовной ответственности. Только эти меры заставили его изменить позицию», — рассказали в ведомстве.

Директор предприятия долго отказывался исполнять решение. У компании не было разрешения на использование слов о государстве. Иск в суд подала налоговая инспекция. Нарушение закона полностью устранено.