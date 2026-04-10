В Тольятти организацию заставили убрать приставку «Рос» из названия

В Тольятти местная компания сменила официальное название после вмешательства службы приставов. Фирма незаконно использовала в имени сочетание букв «Рос», которое ассоциируется с Россией. Руководство долго игнорировало закон, но после крупных штрафов исправило документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.