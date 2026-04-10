Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

Ремонт трубопровода завершат этой весной, рассказал президент Украины. Политик отметил, что ответственность за поставки будет нести Европа, а также предупредил о рисках при возобновлении транзита.

Источник: РБК

Ремонт поврежденного трубопровода «Дружба» завершат этой весной, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

«Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод “Дружба”. А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже много всего сделано», — заявил он (цитата по «Укринформ»).

Зеленский отметил, что уничтоженные резервуарные невозможно восстановить быстро, а потому речь идет о возобновлении транзита «со всеми рисками». Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо ранее отмечали, что Киев не предоставил экспертам доступ к месту предполагаемой поломки.

По мнению Будапешта и Братиславы, Украина прекратила транзит нефти по политическим причинам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл шантажом преднамеренную блокировку поставок сырья.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит Украине из бюджета Евросоюза в $90 млрд, а также новые санкции ЕС против России. Поводом стала приостановка поставок нефти по «Дружбе».

Венгерская группа MOL сообщала, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. В середине февраля Словакия объявила кризисную ситуацию в стране из-за нехватки нефти.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше