Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

Ремонт поврежденного трубопровода «Дружба» завершат этой весной, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
«Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод “Дружба”. А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже много всего сделано», — заявил он (цитата по «Укринформ»).
Зеленский отметил, что уничтоженные резервуарные невозможно восстановить быстро, а потому речь идет о возобновлении транзита «со всеми рисками». Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо ранее отмечали, что Киев не предоставил экспертам доступ к месту предполагаемой поломки.
По мнению Будапешта и Братиславы, Украина прекратила транзит нефти по политическим причинам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл шантажом преднамеренную блокировку поставок сырья.
Венгерская группа MOL сообщала, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. В середине февраля Словакия объявила кризисную ситуацию в стране из-за нехватки нефти.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.