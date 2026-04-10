Героя России назначили замминистра молодежной политики Самарской области

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Герой России, участник программы «Время героев» Андрей Еремин назначен заместителя министра молодежной политики Самарской области, сообщили в проекте.

Источник: Самарская область/Telegram

«Герой Российской Федерации, участник программы “Время героев” Андрей Еремин назначен на должность заместителя министра молодежной политики Самарской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале программы «Время героев».

Отмечается, что в июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Комментируя свое назначение, Еремин подчеркнул, что в новой должности он с командой будет выстраивать системную работу, которая помогает молодежи брать на себя ответственность, предлагать решения и воплощать свои идеи в жизнь.

«Для молодых людей важно видеть реальные возможности для роста, развития и старта собственных инициатив. Поэтому ключевая задача — развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал, найти направление для движения вперед и реализовать себя в жизни региона и страны», — приводятся слова Еремина в публикации.

Его наставником выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам главы региона, каждый ветеран СВО — носитель уникального опыта и качеств, сформированных службой. Тогда как программа «Время героев» дает возможность применить этот ресурс на новом уровне — в системе государственного управления.

«Я уверен, что Герой России Андрей Еремин, назначенный на должность заместителя министра молодежной политики Самарской области, справится с поставленными задачами», — заявил Федорищев, чьи слова приводятся в сообщении.

За боевые заслуги Еремин удостоен звания Героя России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени и медалью Суворова.

Ранее более 90 участников программы «Время героев» заняли новые должности.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше