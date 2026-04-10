Глава Совета Республики Кочанова допустила введение ответственности в Беларуси за жалобы в соцсетях

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире «Первого информационного телеканала» сказала об ответственности в Беларуси за жалобы в соцсетях.
По ее словам, в стране идет работа над законом об обращениях граждан. Наталья Кочанова отметила: информация, которую вбрасывают люди в социальные сети о какой-то проблеме, должна быть достоверной:
— Когда начинают разбираться более глубоко и детально в том, о чем заявляют наши граждане, выбрасывая информацию в TikTok или в какой-то другой информационный канал, то зачастую это абсолютно недостоверная информация. И здесь мне видится, что все-таки должна быть какая-то ответственность за то, что ты доносишь и пускаешь в публичное пространство.
Глава Совета Республики обратила внимание, что люди, читая информацию, думают: «Как же так могли поступить?» Однако никто не видел происходящего на местах. И когда в ситуации начинают разбираться, разговаривая и с другой стороной, то все оказывается непросто.
— И у нас такие ситуации есть, и к нам такие обращения поступают, — заметила Кочанова.
Когда белорусы приходят на прием, то гораздо проще понять: ситуация правда такая или же есть некоторая недостоверная информация. Наталья Кочанова заметила необходимость к подобной информации из соцсетей относиться взвешенно, не все сразу принимать за чистую монету. По ее словам, некоторые всего лишь делают подобное для хайпа.
— Понимаете, потом многие люди и структуры занимаются этими вопросами, отвлекаясь от основной работы, разбираются, уточняют, а это получается на самом деле не так. Они бы в это время могли заниматься другими вопросами, был бы результат, а здесь на пустом месте, — подчеркнула глава Совета Республики.
Однако, добавила она, к подобной поступающей информации нельзя не относиться серьезно. Ее следует отслеживать, внимательно изучать, принимать решения, которые, вероятно, могут найти свое отражение в законе.