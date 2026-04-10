«Нынешний режим прекращения огня, он вряд ли каким-то образом серьезно повлияет на эту ситуацию. Это, скажем так, для всего думающего мира и тех стран, которые открыты к нашим действиям, они прекрасно понимают, что это гуманный жест, он традиционный для России, и он подчеркивает стремление России к политико-дипломатическому пути урегулирования. Россия не выходила из переговорного формата, поэтому здесь речь идет о том, когда три стороны будут готовы, тогда будет назначена дата необходимой встречи, и главное, чтобы она была содержательная и были готовы все к достижению договоренностей», — отметил он.
МИД РФ: переговоры по Украине продолжатся, когда все три стороны будут готовы
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия не выходила из переговорного формата по Украине, переговоры будут продолжены, когда все три стороны выразят свою готовность к этому. Об этом заявил в эфире «Вестей» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.