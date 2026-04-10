Зеленский раскрыл, в чем заключается сложность с ремонтом «Дружбы»

Украинские службы завершат ремонт нефтепровода «Дружба» этой весной.

Источник: РБК

Украинские службы завершат ремонт нефтепровода «Дружба» этой весной. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

«Мы завершим ремонт, потому что так было оговорено. Я сказал им, что мы закончим этой весной», — отметил Зеленский.

По его словам, в рамках ремонтных работ уже многое сделано. Однако президент Украины уточнил, что разрушенные резервуары для хранения быстро отремонтировать не получится.

В конце января Венгрия перестала получать российскую нефть по «Дружбе». В Киеве ситуацию объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, но Будапешт утверждает, что Украина прекратила поставки по политическим причинам. Власти Венгрии в ответ заблокировали выдачу Киеву европейского кредита в размере €90 млрд.

В середине февраля российское топливо по «Дружбе» также перестало поступать в Словакию. Премьер Роберт Фицо говорил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе.

Еврокомиссия, в свою очередь, предложила Украине собственную комиссию для осмотра состояния трубопровода, а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал как можно скорее решить проблему.

В начале марта Владимир Зеленский сообщал, что Киев сможет восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение месяца-полутора и возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, если «страны ЕС не найдут другого варианта не блокировать выделение кредита».

