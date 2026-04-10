Дон укрепляет партнёрство в сфере транспорта с Республикой Беларусь. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. На открытии конференции официальных дилеров и партнёров МАЗа из разных регионов России, которая проходит в Ростове, глава минтранса региона Алёна Беликова отметила крепкие связи с Беларусью: только в донской столице эксплуатируется более 200 пассажирских «МАЗов», а грузовая техника стабильно пользуется спросом. Ключевое событие для партнёрства — запуск в 2025 году центра «МАЗ Юг», который обеспечивает сервис на Дону и в соседних регионах. Участники встречи уверены: сотрудничество будет только расширяться.