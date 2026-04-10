Эксперт раскрыл, смогут ли демократы отстранить от власти Трампа

Эксперт обратил внимание, что все больше американских политиков заявляют о необходимости отстранить Дональда Трампа от власти на фоне его скандальных решений и проведения военной операции в Иране.
Дудаков уточнил, что уже более 70 демократов в Конгрессе требуют объявить Трампу импичмент или лишить его президентской должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Поправка позволяет отстранить главу Белого дома от управления страной в случае признания его недееспособности. Политолог объяснил, что утвердить такое решение должен кабинет министров. Президентские полномочия в этом случае переходят к вице-президенту.
Действующий президент может не признать решение кабмина — тогда решение о признании лидера страны недееспособным делегируется конгрессменам.
«В таком случае сторонникам отставки президента придётся набрать две трети голосов в обеих палатах. Порог выше, чем при импичменте — там нужны две трети только в Сенате, в нижней палате достаточно простого большинства. Поэтому 25-ю поправку в подобном виде ещё ни разу не применяли», — объяснил Дудаков в Telegram.
Американист обратил внимание, что многие американцы согласны с демократами в Конгрессе. По результатам последних опросов, 52% граждан страны считают, что Трампу следует объявить импичмент.
«Трампа, очевидно, будут обвинять и в подрыве позиций США на Ближнем Востоке. Авантюра в Иране ввергла Вашингтон в состояние затяжной политической турбулентности», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно о том, что Белый дом предупредил своих сотрудников о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что примерно за 15 минут до заявления Трампа о приостановке ударов по Исламской Республике на рынках произошла странная активность. Всего за две минуты были заключены сделки с нефтью на сумму больше $760 миллионов. А три пользователя на платформе Polymarket заработали более $600 тысяч, угадав момент перемирия.