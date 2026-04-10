Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, смогут ли демократы отстранить от власти Трампа

Инициативу представителей Демократической партии в Конгрессе США по отстранению президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции страны будет крайне сложно реализовать. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание, что все больше американских политиков заявляют о необходимости отстранить Дональда Трампа от власти на фоне его скандальных решений и проведения военной операции в Иране.

Дудаков уточнил, что уже более 70 демократов в Конгрессе требуют объявить Трампу импичмент или лишить его президентской должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Поправка позволяет отстранить главу Белого дома от управления страной в случае признания его недееспособности. Политолог объяснил, что утвердить такое решение должен кабинет министров. Президентские полномочия в этом случае переходят к вице-президенту.

Действующий президент может не признать решение кабмина — тогда решение о признании лидера страны недееспособным делегируется конгрессменам.

«В таком случае сторонникам отставки президента придётся набрать две трети голосов в обеих палатах. Порог выше, чем при импичменте — там нужны две трети только в Сенате, в нижней палате достаточно простого большинства. Поэтому 25-ю поправку в подобном виде ещё ни разу не применяли», — объяснил Дудаков в Telegram.

Американист обратил внимание, что многие американцы согласны с демократами в Конгрессе. По результатам последних опросов, 52% граждан страны считают, что Трампу следует объявить импичмент.

Политолог перечислил возможные основания для отставки президента: коррупция, инсайдерская торговля, военные преступления в ходе войны с Ираном и вероятное лоббирование интересов Израиля, в том числе в вопросе ударов по Ливану.

«Трампа, очевидно, будут обвинять и в подрыве позиций США на Ближнем Востоке. Авантюра в Иране ввергла Вашингтон в состояние затяжной политической турбулентности», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о том, что Белый дом предупредил своих сотрудников о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что примерно за 15 минут до заявления Трампа о приостановке ударов по Исламской Республике на рынках произошла странная активность. Всего за две минуты были заключены сделки с нефтью на сумму больше $760 миллионов. А три пользователя на платформе Polymarket заработали более $600 тысяч, угадав момент перемирия.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше