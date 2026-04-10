Эксперт раскрыл, смогут ли демократы отстранить от власти Трампа

Ранее стало известно о том, что Белый дом предупредил своих сотрудников о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что примерно за 15 минут до заявления Трампа о приостановке ударов по Исламской Республике на рынках произошла странная активность. Всего за две минуты были заключены сделки с нефтью на сумму больше $760 миллионов. А три пользователя на платформе Polymarket заработали более $600 тысяч, угадав момент перемирия.