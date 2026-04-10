Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» поздравляет сотрудников космической отрасли с Днем космонавтики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 апреля в России празднуют День космонавтики.

Источник: НИА Красноярск

Накануне Дня космонавтики партийцы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» города Красноярска вместе с партийным белым медведем встречали сотрудников завода «Красмаш» перед трудовой сменой, поздравляли с праздником, вручали открытки и сладкие подарки. В стенах предприятия создана орбитальная группировка спутников, треть всех космических аппаратов в мире запускаются с помощью красмашевских модулей разгонных блоков, здесь разрабатывалась программа ГЛОНАСС.

Участник праздничной акции, молодогвардеец Дмитрий Ивушкин отметил: «2026 год — юбилейный. Страна празднует 65-ую годовщину первого полета человека в космическое пространство. Это мероприятие стало доброй традицией. Со своей стороны, нам бы хотелось поздравить работников предприятий, работа которых неразрывно связана с космосом».

Железногорское местное отделение партии поздравило сотрудников АО «“Информационные спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнёва» — ведущего предприятия территории с праздником. Депутаты городского Совета и партийцы вручили подарки и открытки от «Единой России».

«Сегодня местное отделение партии “Единая Россия” организует акцию благодарности. Мы говорим всем сотрудникам наших корпораций “спасибо” за достижения в космосе. Традиционно поздравляем всех работников, кто связан с деятельностью предприятий космической отрасли. Дарим настроение на проходной перед рабочим днем. Желаем всего наилучшего!», — поздравил земляков депутат горсовета ЗАТО Железногорск, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Быков.

В штабе общественной поддержки «Единой России» прошли мероприятия, посвященные празднику. Гости приняли участие в творческих мастер-классах по созданию «космоса в баночке» и рисованию акварелью, а для детей прошел квиз-викторина о космосе и первом космонавте Юрии Гагарине.

Отметим, поддержка отечественных оборонных предприятий является важным направлением народной программы «Единой России» и партийного проекта «Выбирай свое».

