«Единая Россия» поздравляет сотрудников космической отрасли с Днем космонавтики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 апреля в России празднуют День космонавтики.
Накануне Дня космонавтики партийцы и активисты «Молодой Гвардии Единой России» города Красноярска вместе с партийным белым медведем встречали сотрудников завода «Красмаш» перед трудовой сменой, поздравляли с праздником, вручали открытки и сладкие подарки. В стенах предприятия создана орбитальная группировка спутников, треть всех космических аппаратов в мире запускаются с помощью красмашевских модулей разгонных блоков, здесь разрабатывалась программа ГЛОНАСС.
Участник праздничной акции, молодогвардеец Дмитрий Ивушкин отметил: «2026 год — юбилейный. Страна празднует 65-ую годовщину первого полета человека в космическое пространство. Это мероприятие стало доброй традицией. Со своей стороны, нам бы хотелось поздравить работников предприятий, работа которых неразрывно связана с космосом».
Железногорское местное отделение партии поздравило сотрудников АО «“Информационные спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнёва» — ведущего предприятия территории с праздником. Депутаты городского Совета и партийцы вручили подарки и открытки от «Единой России».
«Сегодня местное отделение партии “Единая Россия” организует акцию благодарности. Мы говорим всем сотрудникам наших корпораций “спасибо” за достижения в космосе. Традиционно поздравляем всех работников, кто связан с деятельностью предприятий космической отрасли. Дарим настроение на проходной перед рабочим днем. Желаем всего наилучшего!», — поздравил земляков депутат горсовета ЗАТО Железногорск, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Быков.
В штабе общественной поддержки «Единой России» прошли мероприятия, посвященные празднику. Гости приняли участие в творческих мастер-классах по созданию «космоса в баночке» и рисованию акварелью, а для детей прошел квиз-викторина о космосе и первом космонавте Юрии Гагарине.
Отметим, поддержка отечественных оборонных предприятий является важным направлением народной программы «Единой России» и партийного проекта «Выбирай свое».