DownDetector зафиксировал почти полную недоступность Telegram в России

Пользователи Telegram массово жалуются на работу мессенджера в России, следует из данных DownDetector.
По данным первой платформы, доля сетевых сбоев в трафике мессенджера достигла 95%. Пик жалоб пришелся на 9:45 мск 10 апреля, при том, что до этого времени количество претензий было значительно ниже. Больше всего жалоб поступают от пользователей из Санкт-Петербурга и Москвы. Люди отмечают, что невозможно отправить сообщения, сервис не загружается.
Левая шкала графика DownDetector показывает долю сетевых ошибок в работе Telegram. Когда показатель приближается к 100%, это означает, что почти весь трафик сервиса проходит с серьезными сбоями: соединения не устанавливаются, сообщения не отправляются или уходят с большой задержкой. В итоге показатель в районе 100% означает почти полную недоступность Telegram по сети для пользователей.
«Сбой РФ» также зафиксировал много жалоб в 9:15 и 9:45, основные регионы — столица и Петербург.
На платформах нет информации, используют ли VPN люди, пожаловавшиеся на работу сервиса.
Ранее источники РБК сообщили, что власти в России обсуждают возможную блокировку Telegram в первых числах апреля, при этом некоторые собеседники называли решение фактически принятым. Среди причин власти выделили рост случаев вербовки пользователей, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Основатель Telegram Павел Дуров пообещал продолжить адаптировать мессенджер к блокировкам.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.