«Ливан как триггер»: может ли Израиль сорвать перемирие США и Ирана

По словам Самарской, военные действия Израиля в Ливане при определенных обстоятельствах могут помешать перемирию между Вашингтоном и Тегераном.
Сохраняющаяся военная активность на ливанском направлении может оказаться триггером для срыва перемирия с Ираном в том случае, если Тегеран интерпретирует ее как достаточный повод для этого, но пока что этого не произошло. Ранее атаки Израиля против «Хезболлы», как правило, не провоцировали вступление в конфликт Исламской Республики.
В преддверии переговоров США с Ираном, запланированных на 11 апреля в Пакистане, администрация Дональда Трампа пыталась убедить Израиль снизить интенсивность ударов по Ливану, сообщали источники The Wall Street Journal. В Вашингтоне опасаются, что ситуация вокруг Ливана может сорвать договоренности, поскольку Тегеран рассматривает ее как часть соглашения о прекращении огня.
Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал понять, что на ливанском направлении перемирие не действует, и Израиль продолжит удары по «Хезболле» до восстановления безопасности страны.
Угроза со стороны «Хезболлы» воспринимается Израилем как крайне серьезная в том числе потому, что организация находится достаточно близко к израильским границам. Целью операций против нее является прекращение обстрелов территории страны.
При этом прямые переговоры между Израилем и Ливаном могут привести как минимум к временной паузе в боевых действиях на северном фронте, считает Самарская. Нетаньяху ранее сообщал о подготовке контактов между сторонами для достижения «устойчивого мирного соглашения» с Бейрутом, встречу планируют провести на следующей неделе.
Ранее о том, что премьер-министр Израиля пытается сорвать перемирие между Ираном и США, сообщил портал The Intercept. По мнению автора статьи, Нетаньяху играет роль дестабилизатора в отношениях между США и Ираном.